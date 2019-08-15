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15.08.2019 - 15:16| AA

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda flaş gelişme!

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 tüfek, 2 el bombası, telsiz ve çeşitli mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ağustos tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda Kemah ilçesi kırsalındaki Acemoğlu Kabanı'nda bir teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ertesi gün de 2 teröristin bir mağaradaki yakın temasta etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı

Operasyonda bir tanesine halatlar ile tırmanılarak çıkılabilen ve teröristlerce kullanılan 2 mağaranın da imha edildiği aktarılan açıklamada, mağaralardaki aramalarda, 1 M-16 makineli tüfek, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 9 şarjör, 121 M-16 fişeği, 79 kalaşnikof fişeği, 1 büyük telsiz, 1 adet 12 voltluk akü, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 1 dürbün ile bulgur, tereyağı, un, şeker, peynir, ekmek ve tütün gibi bol miktarda malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin örgütün sözde cephe sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Ahmet Boyraz olabileceği ancak bu kişinin kesin kimlik tespitinin yapılacak DNA testiyle belirleneceği öğrenildi.

İngiltere'de bıçaklı saldırıBaşkent Londra'daki İçişleri Bakanlığı yakınında ağır yaralı bir kişi bulunduğunu açıklayan İngiliz polisi, bir erkeğin gözaltına alındığını bildiriyor.
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