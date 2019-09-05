AkÄ±lalmaz olay 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk arabayla markete daldÄ±

Olay, dÃ¼n saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda Mamak ilÃ§esindeki Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Natayolu Caddesi'ndeki markette Ã§ocuklarÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Ã§ift, poÅŸetlerini yÃ¼klemek iÃ§in otoparktaki otomobiline geldi.

Baba, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunu ÅŸofÃ¶r koltuÄŸuna bÄ±rakÄ±p tekrar markete dÃ¶nerken anne ise alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerini bagaja yerleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, bu sÄ±rada direksiyon baÅŸÄ±nda oturan Ã§ocuÄŸun kontak anahtarÄ±n Ã§evirmesi sonucu otomobil hareket etmeye baÅŸladÄ±.

Otomobil, marketin camlarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p, iÃ§eri girdikten bir sÃ¼re sonra durdu.

Otomobilin arkasÄ±nda bulunan anne ise aracÄ±n arkasÄ±ndan iÃ§eri girip Ã§ocuÄŸunu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Anne ve oÄŸlunun hafif ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± olay, marketin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yansÄ±dÄ±. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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