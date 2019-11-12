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12.11.2019 - 17:12 | | DHA

3 yaşındaki Damla çöken duvarın altında kaldı!

Sinop’ta, sokakta oyun oynadığı sırada çöken duvarın enkazı altında kalan Damla Bade Kurt (3), hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Damla çöken duvarın altında kaldı!

Olay, saat 15:00 sıralarında Erfelek ilçesi Bülbüllü mahallesinde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta oyun oynayan Damla Bade Kurt, çöken inşaat halindeki bir evin duvarının altında kaldı. Küçük çocuk çevredekilerin müdahalesi ile enkaz altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Damla Bade Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

 

 

 

Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunuBıtcoin Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da tutuklanmasının ardından Marmaris'te de bilgisayar dükkanı sahibi K.Ö.'nün de benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. 3 yıl önce topladığı paralarla ortadan kaybolan bilgisayarcı her yerde aranıyor.
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