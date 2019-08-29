30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos bankalar, PTT, noter açık mı?

30 Ağustos'da kargo şirketleri ve bankalar açık mı? Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Peki, 30 Ağustos'da kargolar, bankalar ve PTT çalışıyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları...

BANKALAR VE PTT ÇALIŞACAK MI?

30 Ağustos'ta kamu kuruluşlarının yanında bankalar ve kargolar da çalışmayacak. 30 Ağustos günü elektronik ortamda yapılan havale, EFT gibi işlemler ise 2 Eylül'de hesaplara aktarılacak.

ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.