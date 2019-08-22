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22.08.2019 - 22:58

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

Ülkemiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için sabırsızlanıyor. Cumhuriyetimizin en önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili arayış ise durmak bilmiyor. Bu yıl Perşembe günne denk gelen Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte milyonlarca vatandaşın merakla aradığı o yanıt...

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki milyonlarca vatandaşımızın gözlerini çevirdiği 30 Ağustos bu yıl hangi güne denk geliyor?

ZAFER BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE GELİYOR? TATİL OLACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı Cuma günü tatil olacak.

 

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