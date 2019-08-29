30 Ağustos (yarın) sağlık ocağı açık mı?

Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmasının 97. yıl dönümü yarın büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi törenler yapılacak. Yarın aynı zamanda resmi tatil olduğu için sağlık ocaklarına gitmek isteyenler detayları öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS'TA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Sağlık ocakları ise yönetmeliğe göre resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 - 12.00 saatleri arasında nöbet tutmakta... İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.

RESMİ TATİLLER NELER?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü.

Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı