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30.08.2019 - 12:57

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri! Konserler, yürüyüşler, bandolar...

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılacak olan vatandaşlar, nerede hangi etkinlik var araştırıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için yurdumuzun dört bir yanında konserler, yürüyüşler, bandolar ile meydanlar renklenecek. Peki İstanbul'da nerede hangi etkinlik var?

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri! Konserler, yürüyüşler, bandolar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Üsküdar Meydan Etkinlikleri Saat: 20.00 - 23.00 Üsküdar Meydanı 30 Ağustos

İBB Kent Orkestrası Konseri Saat: 20.00 - 22.00 Pendik Sahil 30 Ağustos

Koray Avcı Konseri Saat: 21.30 Avcılar Sahil Parkı 30 Ağustos

Klasik Türk Müziği Konseri Saat: 11.30 Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı

Miniatürk'te Masal Dinletisi Saat 11:00 15:00 Miniatürk

Kuvayi Milliye Destanı Saat 20:00 Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

 

Akıl almaz olay! Böyle yolculuk ettiKonya’da, trafiğin yoğun olduğu caddede, arka ve yan kapıları açılan hafif ticari araçla metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşınması görenleri şaşırttı. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
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