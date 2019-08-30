30.08.2019 - 12:57
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri! Konserler, yürüyüşler, bandolar...
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılacak olan vatandaşlar, nerede hangi etkinlik var araştırıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için yurdumuzun dört bir yanında konserler, yürüyüşler, bandolar ile meydanlar renklenecek. Peki İstanbul'da nerede hangi etkinlik var?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
Üsküdar Meydan Etkinlikleri Saat: 20.00 - 23.00 Üsküdar Meydanı 30 Ağustos
İBB Kent Orkestrası Konseri Saat: 20.00 - 22.00 Pendik Sahil 30 Ağustos
Koray Avcı Konseri Saat: 21.30 Avcılar Sahil Parkı 30 Ağustos
Klasik Türk Müziği Konseri Saat: 11.30 Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı
Miniatürk'te Masal Dinletisi Saat 11:00 15:00 Miniatürk
Kuvayi Milliye Destanı Saat 20:00 Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi