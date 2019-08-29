MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nerede yapılacak? İstanbul etkinlikleri
29.08.2019 - 09:39

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nerede yapılacak? İstanbul etkinlikleri

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Yarın heyecanla kutlanacak olan Zafer Bayramı'nın etkinlikleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İstanbul'da nerede, hangi etkinlikler var?

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nerede yapılacak? İstanbul etkinlikleri

 30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca vatandaş etkinliklere katılmak için 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini araştırıyor. 30 Ağustos zafer Bayramı etkinlikleri, Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler’de düzenlenecek. Peki etkinlikler saat kaçta başlayacak? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Üsküdar Meydan Etkinlikleri Saat: 20.00 - 23.00 Üsküdar Meydanı 30 Ağustos

İBB Kent Orkestrası Konseri Saat: 20.00 - 22.00 Pendik Sahil 30 Ağustos

Koray Avcı Konseri Saat: 21.30 Avcılar Sahil Parkı 30 Ağustos

Klasik Türk Müziği Konseri Saat: 11.30 Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı

Miniatürk'te Masal Dinletisi Saat 11:00 15:00 Miniatürk

Kuvayi Milliye Destanı Saat 20:00 Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

 

Köy halkı telefonları çekmediği için zirvelere çıkıyorÇankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyünde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, telefonla konuşabilmek için çatı ve ağaç gibi yüksek yerlere çıkıyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS açıklandı mı? 14-20-21-28 Temmuz 2019 KPSS sınavlarının sonuçları...

KPSS açıklandı mı? 14-20-21-28 Temmuz 2019 KPSS sınavlarının sonuçları...

MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak?

MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak?

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü!

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü!

Kanser hastası adamı 2. karısı da terk etti

Kanser hastası adamı 2. karısı da terk etti

Sıradaki Haber