30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nerede yapılacak? İstanbul etkinlikleri
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Yarın heyecanla kutlanacak olan Zafer Bayramı'nın etkinlikleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İstanbul'da nerede, hangi etkinlikler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca vatandaş etkinliklere katılmak için 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini araştırıyor. 30 Ağustos zafer Bayramı etkinlikleri, Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler’de düzenlenecek. Peki etkinlikler saat kaçta başlayacak? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
Üsküdar Meydan Etkinlikleri Saat: 20.00 - 23.00 Üsküdar Meydanı 30 Ağustos
İBB Kent Orkestrası Konseri Saat: 20.00 - 22.00 Pendik Sahil 30 Ağustos
Koray Avcı Konseri Saat: 21.30 Avcılar Sahil Parkı 30 Ağustos
Klasik Türk Müziği Konseri Saat: 11.30 Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı
Miniatürk'te Masal Dinletisi Saat 11:00 15:00 Miniatürk
Kuvayi Milliye Destanı Saat 20:00 Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi