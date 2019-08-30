30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, kurumların resmi tatil olması vatandaşların kafasını karıştırdı. Bankada işleri olan vatandaşlar, bugün bankalar açık mı merak ediyor. İşte 30 Ağustos'ta bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? sorularının yanıtı...

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Dolayısıyla 30 Ağustos yani bugün tüm bankalar resmi tatil.