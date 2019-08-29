29.08.2019 - 17:18
30 Ağustos'ta eczaneler açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos gününün resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar arayışa koyuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneye ihtiyaç duyan vatandaşlar, 'eczaneler açık mı' sorusunu araştırıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.
30 Ağustos Zafer Bayramı gününde resmi tatil sebebiyle birçok kurum tatil oluyor. '30 Ağustos'ta eczaneler açık mı' sorusu ise yoğun ilgi görüyor. Peki 30 Ağustos'ta eczaneler açık olacak mı?
30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nöbetçi eczaneler hizmet verecek. İkamet ettiğiniz yere göre nöbetçi eczanelerden ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere ulaşabilirsiniz.
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