30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi etkinlikler yapılacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım sürerken birçok ilde de bayram için etkinlikler başladı. Nüfusun en kalabalık olduğu il olan İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için birçok etkinlik düzenlenecek. Büyük zaferin 97. yılının çoşku ile kutlanması için birçok noktada etkinlik alanları oluşturulacak. Peki 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi etkinlikler yapılacak?
30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi etkinlikler yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Mücadelemizin kaderini değiştiren zaferimizin 97. yıldönümü İBB tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak. 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi etkinlikler yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Mücadelemizin kaderini değiştiren zaferimizin 97. yıldönümü İBB tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak.
Programlar çerçevesinde Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler’de etkinlikler düzenlenecek.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ -
Üsküdar Meydan Etkinlikleri Saat: 20.00 - 23.00 Üsküdar Meydanı 30 Ağustos
İBB Kent Orkestrası Konseri Saat: 20.00 - 22.00 Pendik Sahil 30 Ağustos
Koray Avcı Konseri Saat: 21.30 Avcılar Sahil Parkı 30 Ağustos
Klasik Türk Müziği Konseri Saat: 11.30 Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı
Miniatürk'te Masal Dinletisi Saat 11:00 15:00 Miniatürk
Kuvayi Milliye Destanı Saat 20:00 Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi