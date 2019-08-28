30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi etkinlikler yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Mücadelemizin kaderini değiştiren zaferimizin 97. yıldönümü İBB tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak. 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi etkinlikler yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Mücadelemizin kaderini değiştiren zaferimizin 97. yıldönümü İBB tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak.

Programlar çerçevesinde Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler’de etkinlikler düzenlenecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ -

Üsküdar Meydan Etkinlikleri Saat: 20.00 - 23.00 Üsküdar Meydanı 30 Ağustos

İBB Kent Orkestrası Konseri Saat: 20.00 - 22.00 Pendik Sahil 30 Ağustos

Koray Avcı Konseri Saat: 21.30 Avcılar Sahil Parkı 30 Ağustos

Klasik Türk Müziği Konseri Saat: 11.30 Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı

Miniatürk'te Masal Dinletisi Saat 11:00 15:00 Miniatürk

Kuvayi Milliye Destanı Saat 20:00 Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi