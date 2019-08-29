30 Ağustos'ta İstanbul'da (yarın) toplu taşıma (metrobüs, otobüs, metro, vapur, tramvay, marmaray) ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayram. Bu büyük gün aynı zamanda resmi tatil... Yarın milyonlarca insan tatil yapıp günü değerlendirmek isteyencek. Şimdi akıllardaki soru "30 Ağustos'ta toplu taşıma (metrobüs, otobüs, metro, vapur, tramvay) ücretsiz mi?" şeklinde...

İBB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.