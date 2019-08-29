29.08.2019 - 17:28
30 Ağustos'ta noterler açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum tatil olacak. Vatandaşlar ise hangi kuruma ihtiyaç duyuyorsa, o kurum için arayışa koyuldu. Noterde işi olanlar ise '30 Ağustos'ta noterler açık mı' arayışına geçti. Peki 30 Ağustos'ta noterler çalışıyor mu?
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.
30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI?
30 Ağustos'ta birçok kurum gibi Noterlerde resmi tatil dolayısıyla çalışmıyor.
4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...Avcılar’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.