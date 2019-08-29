30 Ağustos'ta noterler açık mı?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI?

30 Ağustos'ta birçok kurum gibi Noterlerde resmi tatil dolayısıyla çalışmıyor.