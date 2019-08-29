30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den toplu taşıma açıklaması
30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de 30 Ağustos'ta İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu oldu. Milyonlarca İstanbullu vatandaş, resmi tatil olan 30 Ağustos'ta metrobüs, otobüs, metro, vapur, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklama..
Bugün tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan Büyük Taarruz aynı zamanda resmi tatil... Tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçlarını kullanacaklar. Peki, toplu taşıma (metrobüs, otobüs, metro, vapur, tramvay) ücretsiz mi?
İBB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.
Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.