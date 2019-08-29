30 Ağustos'ta (yarın) kargolar açık mı?

30 Ağustos (yarın) kargolar açık mı? On binlerce kişi bu soruya yanıt arıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşlar 3 gün tatil fırsatı bulacaklar. Fakat yarın kargo göndermek veya bir an önce kargosunu almak isteyenler tatil gününde nasıl bir prosedür uygulandığını araştırıyor. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS (YARIN) KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde kargo şirketleri genellikle kapalı oluyor. Fakat bazı kargo şirketleri kendi programlarını uygulayabiliyor. Konu hakkında bilgi almak için kargo şirketinin çağrı merkezini arayabilirsiniz.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.