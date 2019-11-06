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06.11.2019 - 11:43 | | DHA

30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı

Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki bahçesinden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin avokadonun çalındığını fark eden Ayşe S., jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin S.G. (18), T.B. (22) ve S.G. (19) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 10 bin avokado ise jandarma tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan Soylu: Dünyada böyle bir sayı yok!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018'de 268 bin olduğunu belirterek, "Bu yıl hali hazırda 371 bin oldu. Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Nato kafa, nato mermer." dedi.
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