30 kişi sabaha karşı böyle yakalandı!

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 03.34'te Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına gitmek için lastik botla yola çıktığı ihbarını aldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 8'i kadın ve 5'i çocuk olan grup kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
2 bin 500 yıllık! Gelen gitmek istemiyor...Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.