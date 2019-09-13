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13.09.2019 - 10:27 | | DHA

30 kişi sabaha karşı böyle yakalandı!

İzmir’in Çeşme ilçesi kıyılarından lastik botla denize açılan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

30 kişi sabaha karşı böyle yakalandı!

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 03.34'te Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına gitmek için lastik botla yola çıktığı ihbarını aldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 8'i kadın ve 5'i çocuk olan grup kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 

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