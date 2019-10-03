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Kaza KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, AtatÃ¼rk Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen hafif ticari araÃ§ Ä°kitelli Caddesi'nden HalkalÄ± istikametine giderken henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle aynÄ± yÃ¶nde bisiklet kullanan Irak uyruklu Khalid Abdulkhaleq Rafeed'e (35) arkadan Ã§arptÄ±.

Kaza sonrasÄ± Ã§arpmanÄ±n etkisiyle yaklaÅŸÄ±k 30 metre savrulan Rafeed aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ise olay yerinde durmayarak kaÃ§tÄ±. Ã‡evredeki vatandaÅŸlar bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.Â

KAÃ‡AN SÃœRÃœCÃœ YAKALANDI

Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± incelemeler sonucunda Rafeed'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Polis ekipleri de olay yerine ÅŸerit Ã§ekerek geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Olay yerinde gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine de baÅŸvuran polis ekipleri aldÄ±klarÄ± bilgileri ile kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kÄ±sa sÃ¼rede yakaladÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis ekipleri de kazanÄ±n meydana geldiÄŸi yerde detaylÄ± olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

Kaza sonrasÄ± Ã¶len kiÅŸinin parÃ§alanan bisikleti olay yerinden kaldÄ±rÄ±larak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rafeed'in cansÄ±z bedeni ambulans ile Yenibosna Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma soruyor.