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22.11.2019 - 12:27 | | İHA

30 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu!

Ordu’nun Gölköy ilçesinde meydana gelen kazada, uçurumun kenarında bir ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

30 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu!

Gölköy ilçesi Çatalarmut yolunda meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen aracın sürücüsü, gizli buzlanma sonucu kontrolünü kaybetti. 30 metrelik uçuruma yuvarlanmak üzereyken yol kenarında ağaca takılan araç son anda uçurumun kenarında durdu.

Saatlerce yol kenarında asılı kalan araçta bulunan sürücü, ihbar üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördüEndonezya'da Lion Air Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadını eliyle besledi. O görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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