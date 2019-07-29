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29.07.2019 - 21:04

30 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış açıklaması

Yurt genelinde hava değişimlerine bağlı olarak sıklaşan ani yağmurlar nedeniyle hava durumuna ilişkin aramalar iyice arttı. Peki yarın yağış olacak mı? İşte yurt genelinde 30 Temmuz Salı hava durumu...

30 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 23°C, 31°C Parçalı bulutlu

ANKARA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık

3 yaşındaki çocuk ölümden döndüZonguldak’ta yakınları ile denize giren 3 yaşındaki Burak P., çocuk boğulma tehlikesi geçirerek ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtulan küçük Burak’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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