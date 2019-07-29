30 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 23°C, 31°C Parçalı bulutlu



ANKARA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık