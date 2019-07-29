30 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış açıklaması
Yurt genelinde hava değişimlerine bağlı olarak sıklaşan ani yağmurlar nedeniyle hava durumuna ilişkin aramalar iyice arttı. Peki yarın yağış olacak mı? İşte yurt genelinde 30 Temmuz Salı hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 23°C, 31°C Parçalı bulutlu
ANKARA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık