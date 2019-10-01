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01.10.2019 - 21:38 | | AA

300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu tespit edildi.

300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Eylül'de, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Serhat Iğdır" kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca etkisiz hale getirilen ve kimliği tespit edilen diğer teröristin ise "Zinar Zagros" kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu bildirildi.

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