02.08.2019 - 12:55
300 bin TL ödülle aranıyordu... Teslim oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Rojen Diren kod adlı Selma Oğuz Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olmuştur" denildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca 27 Temmuz 2019 Tarihinde gerçekleştirilen hava destekli 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı olarak kurtululan, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Rojen Diren kod adlı Selma Oğuz Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olmuştur."