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29.07.2019 - 08:10

300 milyon, hepatitle yaşadığından habersiz

Dün Dünya Hepatit Günü’ydü. Hepatit virüsleri nedeniyle dünya genelinde yüz milyonlarca insan, kronik karaciğer hastalıkları ve kanserden ölüm riskiyle karşı karşıya.

300 milyon, hepatitle yaşadığından habersiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyadaki 325 milyon hepatit hastasından sadece 25 milyonu hastalığından haberdar. Hepatit, Türkiye’deki karaciğer kanserlerinin ve nakillerinin en önemli nedeni. Belirti vermiyor, sinsice ilerleyip en son aşamada ortaya çıkıyor. Türkiye’de 3.5 milyon hepatit B, 750 bin civarında da hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu hastaların sadece yüzde 20’si hastalığını biliyor. DHA’ya konuşan Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, Türkiye’deki hastaların yüzde 80’inin hastalığından habersiz olduğunu belirterek, “Herkes hepatit testi yaptırsın” diyor.

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