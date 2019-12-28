300 öğrenci tek sıra halinde evlerine gitti

Hakkari ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Çoğu yolun kar nedeniyle kapandığı bölgede, okullar da dün tatil edildi. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durankaya beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'ndaki öğrenciler, eğitime ara verilmesi üzerine okuldan tek sıra halinde çıkıp evlerine gitti. Yaklaşık 300 öğrencinin yarım metre karda tek sıra halinde yürümeleri ilginç görüntüler oluştururken, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.
Somali'de bombalı saldırı! Ölenler arasında Türkler de varSomali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor. 61 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ölenler arasında iki Türk vatandaşının da olduğu belirtildi. CNNTürk Dış Haberler Muhabiri ise, hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi. 90'dan fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının daha da artacağından endişe ediliyor.