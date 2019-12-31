Milli Piyango'da bu yılki büyük ikramiye 80 milyon TL. Geçen yıl 70 milyonluk ikramiyenin tam bilete isabet etmesinin ardından bu yıl yarım ve tam biletlere ilgi büyük oldu. 80 milyonun hayalini kuran vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bayilerde uzun kuyruklar oluşturdu. İkramiye çıkma ihtimalini yükseltmek isteyenler ise seri biletlere yöneldi. 31 Aralık 2019'da yapılan Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre bilet sorgulaması nasıl yapılacak? Bilet no ile sorgulama yapılabilir mi? Milli Piyango bilet sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

Milli Piyango sonuçları için çekiliş devam ediyor. Büyük ikramiye çekilişine artık çok az bir zaman kaldı. 80 Milyon TL'nin hayalini kuran vatandaşlar telefonlarından ve televizyondan Milli Piyango sonuçları araması yapıyor. Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Mili Piyango yılbaşı özel çekilişinde çekiliş 15.00'te başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 20.00 - 21.00 saatleri arasında olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK YARIM TAM BİLET SORGULAMA EKRANI MİLLİYET.COM.TR'DE

Milli Piyango çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarını bilet no ile sorgulaması Milliyet.com.tr'de. Milli Piyango bilet sorgulamalarınızı Milli Piyango sorgulama robotu ile kısa sürede yapabilirsiniz. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ ZAMAN AŞIMINA UĞRARSA NE OLUR?

Milli Piyango biletinize ikramiye çıktığında bir yıl içerisinde ikramiyenizi almazsanız zamanaşımından dolayı ödeme yapılmamaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango'da biletin son üç rakamına isabet eden ikramiyeler bilet bayilerinden temin edilebiliyor. Son dört veya beş rakamına isabet eden ikramiyeler de bayiler üzerinden ödenebiliyor. Büyük ikramiyeler ise Genel Müdürlükçe ödeniyor.