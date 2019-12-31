31 Aralık bugün bankalar - kargolar - PTT - noter açık mı? Saat kaça kadar çalışıyor?

Yılın son günü her yerde yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Sokak Sokak yılbaşı süsleriyle dolu olan çevre vatandaşların dikkatini çekiyor. Bugün içerisinde halletmesi gereken işleri olan vatandaşlar, 31 Aralık günü hakkında bilgi almak isityor. 31 Aralık bugün bankalar çalışıyor mu? 31 aralık bugün kargolar açık mı? 31 aralık bugün PTT açık mı? 31 Aralık bugün noter açık mı? Saat kaça kadar çalışıyor? İşte bu soruların yanıtları ve banka çalışma saatleri - kargo çalışma saatleri - PTT çalışma saatleri - noter çalışma saatleri haberimizde...

31 ARALIK BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık 2019 Salı günü bankalar açık. Banka işlemlerinizi, size en yakın noktada bulunan banka şubelerinden tamamlayabilirsiniz.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Tüm bankalar 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

31 ARALIK BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

31 Aralık Salı günü kargo şirketleri çalışıyor. Kargo bekliyorsanız kargonuz size ulaşabilir veya kargo gönderecekseniz, kargo gönderme işleminizi gün içerisinde yapabilirsiniz.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargo şirketleri 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

31 ARALIK BUGÜN PTT AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü PTT şubelerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri 08:30-17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

31 ARALIK BUGÜN NOTER AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü Noterler açık. Gün içerisinde noter işlemlerinizi yabilirsiniz.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noter işlemlerinizi 09:00-17:00 saatleri arasında tamamlayabilirsiniz.