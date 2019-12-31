31 Aralık Bugün Milli Piyango bileti satılıyor mu? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bugün yaılacak. 15:00'de başlayacak olan Milli Piyango çekilişine katılmak isteyenler, Milli Pİyango bileti almaları gerekiyor. Çyerek,yarım tam bilet türleri arasından bir tanesini tercih etmek isteyenler, bugün Milli piyango bileti satılıyor mu? arayışını yapıyor. Peki milli piyango bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ BUGÜN SATILIYOR MU?

Milli pİyango bileti almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango çekilişi başlamadan 1 saat önceye kadar Milli piyango bileti satın alabilir. Seyyar veya normal bayilerden milli piyango bileti alabilmek mümkün. Tercihe göre :Milli piyango bileti online sistem üzerinden de alabilirsiniz.

2020 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BU SAYFADAN TAKİP EDİLECEK





MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 20 TL

YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

Milli Piyango yarım bilet fiyatı 40 TL

TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

Milli Piyango tam bilet fiyatı 80 TL