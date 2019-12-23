23.12.2019 - 13:04 |
31 Aralık Salı tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi? Yılbaşı günü tatil oluyor mu?
Aralık ayının son günlerini yaşarken, en çok merak edilen sorular arasına 31 Aralık Salı tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi? soruları eklendi. Yılbaşı günü için sabırsızlanan vatandaşlar, Yılbaşı resmi tatil mi sorusunu araştırıyor. İşte çalışan kesimin 31 Aralık - 1 Ocak günleri hakkında bilmesi gerekenler...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı etkinlikleri düzenlenecek. Yurt genelinde yılbaşı süslemeleri başladı. Yılbaşına geri sayıma başlayan vatandaşlar, 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi sorularını merakla araştırıyor. Yılbaşının hafta içine denk gelmesiyle birlikte kafalarda soru işareti oluşuyor. 31 Aralık Salı gününe denk gelirken, 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık Salı tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi?
YILBAŞI TATİL OLUYOR MU?
31 ARALIK SALI GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık 2019 Salı günü resmi tatil sayılmıyor.
1 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü olan, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil sayılıyor.
Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.