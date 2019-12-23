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23.12.2019 - 13:04 |

31 Aralık Salı tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi? Yılbaşı günü tatil oluyor mu?

Aralık ayının son günlerini yaşarken, en çok merak edilen sorular arasına 31 Aralık Salı tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi? soruları eklendi. Yılbaşı günü için sabırsızlanan vatandaşlar, Yılbaşı resmi tatil mi sorusunu araştırıyor. İşte çalışan kesimin 31 Aralık - 1 Ocak günleri hakkında bilmesi gerekenler...

31 Aralık Salı tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi? Yılbaşı günü tatil oluyor mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı etkinlikleri düzenlenecek. Yurt genelinde yılbaşı süslemeleri başladı. Yılbaşına geri sayıma başlayan vatandaşlar, 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi sorularını merakla araştırıyor. Yılbaşının hafta içine denk gelmesiyle birlikte kafalarda soru işareti oluşuyor. 31 Aralık Salı gününe denk gelirken, 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık Salı tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi?

YILBAŞI TATİL OLUYOR MU?

31 ARALIK SALI GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2019 Salı günü resmi tatil sayılmıyor.

1 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü olan, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil sayılıyor.

 

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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