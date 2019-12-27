31 Aralık tatil olacak mı? 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatil oluyor mu?

2019 yılının son günlerinde resmi tatil günleri merakla araştırılıyor. Bu yıl 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak 2020 gününün Çarşamba gününe denk gelmesi, çalışan kesimi arayışa geçirdi. Tüm çalışanlar, 31 Aralık Salı günü resmi tatil mi ve 1 OCak Çarşamba günü resmi tatil mi merakla sorguluyor. İşte cevabı...

31 ARALIK - 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olacak.