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27.12.2019 - 19:18 |

31 Aralık tatil olacak mı? 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatil oluyor mu?

Yılbaşına sayılı günler kala, vatandaşlar arasında merak edilen konular arasında 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin resmi tatil olup olmayacağı oldu. Bu yıl yılbaşının hafta içine denk gelmesiyle birlikte kafalarda oluşan soru işareti artış göstermeye başladı. Peki 31 Aralık tatil olacak mı? 1 Ocak resmi tatil mi?

31 Aralık tatil olacak mı? 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatil oluyor mu?

2019 yılının son günlerinde resmi tatil günleri merakla araştırılıyor. Bu yıl 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak 2020 gününün Çarşamba gününe denk gelmesi, çalışan kesimi arayışa geçirdi. Tüm çalışanlar, 31 Aralık Salı günü resmi tatil mi ve 1 OCak Çarşamba günü resmi tatil mi merakla sorguluyor. İşte cevabı...

31 ARALIK - 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olacak.

 

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