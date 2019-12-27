27.12.2019 - 19:18 |
31 Aralık tatil olacak mı? 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatil oluyor mu?
Yılbaşına sayılı günler kala, vatandaşlar arasında merak edilen konular arasında 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin resmi tatil olup olmayacağı oldu. Bu yıl yılbaşının hafta içine denk gelmesiyle birlikte kafalarda oluşan soru işareti artış göstermeye başladı. Peki 31 Aralık tatil olacak mı? 1 Ocak resmi tatil mi?
2019 yılının son günlerinde resmi tatil günleri merakla araştırılıyor. Bu yıl 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak 2020 gününün Çarşamba gününe denk gelmesi, çalışan kesimi arayışa geçirdi. Tüm çalışanlar, 31 Aralık Salı günü resmi tatil mi ve 1 OCak Çarşamba günü resmi tatil mi merakla sorguluyor. İşte cevabı...
31 ARALIK - 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık Salı günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olacak.