31 Aralık yarım gün mü - tam gün tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil oluyor mu? Yılbaşı resmi tatil mi?

Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. 2019 yılını geride bırakırken 2020 yılı için heyecan başladı. Milyonlarca vatandaş yılbaşını kutlamak için sabırsızlanıyor. Yılbaşı planları kurulurken, yılbaşı günü hakkında merak edilenler araştırılıyor. Peki yılbaşı resmi tatil oluyor mu? 31 Aralık Salı günü yarım gün mü tam gün tatil mi? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi? İşte yılbaşı hakkında bilinmesi gerekenler...

YILBAŞI RESMİ TATİL OLUYOR MU?

Yılbaşı resmi tatiller arasında yer alıyor.

31 ARALIK SALI RESMİ TATİL Mİ?

Yılın son günü olan 31 Aralık 2019 Salı günü yarım gün mü, tam gün tatil merak ediliyor. Fakat 31 Aralık 2019 Salı günü resmi tatil sayılmıyor. 31 Aralık gününde tam gün mesai yaşanacak.

1 OCAK ÇARŞAMBA RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2020 ÇArşamba yeni yılın ilk günü resmi tatil oluyor.

2020 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı

23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün

15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün

01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün

02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün

03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün

29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı

YILBAŞI TEDBİRLERİ BELİRLENDİ

Son dakika gelen bilgilere göre; Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak. Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ülke genelinde emniyet ve jandarmadan 317 bin 121 personel güvenliği sağlamak için sahada olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak için güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personel görev alacak.

Önlemler kapsamında hava ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpeği de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev alacak

İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, ülke genelinde görev alacak kolluk kuvvetlerinin yaklaşık beşte birine denk gelen 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

81 İL VALİLİĞİNE YILBAŞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı ayrıca 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri, umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak.

Kış turizminin yoğun yaşandığı yerler ile Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında yoğun talep gören tren hatlarında, gara giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanması, vatandaşlar ve Türkiye'ye turizm amacıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece görevlerine odaklanmaları sağlanacak.

Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilecek ve yeteri kadar ekip sevk edilecek. Ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) olay yerine koordineli ve eş zamanlı intikali planlanacak. Görevler icra edilirken teknik araç ve gereçler ile dedektör köpekler etkin şekilde kullanılacak.

İZİNSİZ SEYAHAT EDEN YABANCILAR TESPİT EDİLECEK

Pasaport ile pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılar, İl Göç İdaresi müdürlüklerine bildirilecek.

Kimlik Bildirme Kanununun, apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda uygulanmasına önem verilecek.

Kara ve denizdeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde gerekirse ilave tedbir alınacak.

Vatandaşlar, yılbaşı gecesi yaşanabilecek hırsızlıklara karşı bilgilendirilecek, önleyici devriye ekipleri görevlendirilecek.

TRAFİKLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER

Hava şartları da dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile kavşaklarda ve kritik güzergahlardaki trafik timlerinin sayısı artırılacak, bugünden itibaren her gün 21.00'den sonra yol emniyeti ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Trafik kontrolleri, kazaların yoğun yaşandığı yerlerde yapılacak, olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri, sürücülerin rahatlıkla görülebileceği alanlarda sabit/seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette görevlendirilecek.