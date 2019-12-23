GeÃ§tiÄŸimiz 31 Mart Mahalli Ä°dareler SeÃ§iminde, PÃ¶tÃ¼rge'ye baÄŸlÄ± BÃ¶lÃ¼nmez Mahallesinde, yanÄ±nda geldiÄŸi yaÅŸlÄ± kiÅŸinin oy kullanabilmesi iÃ§in kabine birlikte girmek isteyen seÃ§menlere, iddiaya gÃ¶re sandÄ±k baÅŸÄ±nda gÃ¶revliÂ SP Ã¼yesi Ä°lyas AktaÅŸ'Ä±n karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma, mÃ¼ÅŸahit olarak sandÄ±k baÅŸÄ±nda bulunan AktaÅŸ'Ä±n babasÄ± Ali AktaÅŸ ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Hasan AktaÅŸ ve yaÅŸlÄ± kiÅŸinin yanÄ±ndakilerin karÄ±ÅŸmasÄ± ile kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda,Â yaÅŸlÄ± kiÅŸiyle kabine girmek isteyenlerin yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸlenen tabancadan Ã§Ä±kanÂ kurÅŸunlar, Ali AktaÅŸ ile oÄŸlu Ä°lyas ve yeÄŸeni Hasan AktaÅŸ'a isabet etti. Ä°lyas ve Hasan AktaÅŸ olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Ali AktaÅŸ ise yaralandÄ±.

Polis tarafÄ±mndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HacÄ± SÃ¼lÃ¼k, kardeÅŸi Ã–mer SÃ¼lÃ¼k ve akrabalarÄ± Abdulkadir SÃ¼lÃ¼k ile Ã–mer SÃ¼lÃ¼k, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak, KahramanmaraÅŸ Elbistan cezaevine konuldu. 2 kiÅŸininÂ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi,Â 1 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili aÃ§Ä±lan dava, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle KÄ±rÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Polis adliye Ã§evresinde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.Â

BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen duruÅŸmaya, yaÅŸanan olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden Saadet Partili Hasan ve Ä°lyas AktaÅŸ'Ä±n yakÄ±nlarÄ± da hazÄ±r bulundu. BulunduklarÄ± cezaevindenÂ SEGBÄ°S yÃ¶ntemiyle duruÅŸmaya katÄ±lan tutuklu sanÄ±klar, verdikleri ifadede piÅŸman olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mahkeme heyetiÂ yargÄ±lama sonucu HacÄ± SÃ¼lÃ¼k, kardeÅŸi Ã–mer SÃ¼lÃ¼k ve akrabalarÄ± Abdulkadir SÃ¼lÃ¼k ile Ã–mer SÃ¼lÃ¼kÃ¼ 'Kasten adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan iki kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Tutuksuz sanÄ±k C.K. ise, 'YardÄ±m ve yataklÄ±k' veÂ 'Delilleri karartma' suÃ§undan 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± aldÄ±.Â