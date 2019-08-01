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01.08.2019 - 07:44

31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları | 6 bilen çıktı mı?

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. İşte 31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar...

31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları | 6 bilen çıktı mı?

Sayısal Loto oyununun 1240. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi, 6 bin 587 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 85 kişi, 90'ar lira ve 3 bilen 75 bin 396 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 827 bin 700 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 9 bin 244 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 564 bin 106 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları | 6 bilen çıktı mı

Tarım işçileri kaza yaptı 2 ölü, 20 yaralıKilis'in Elbeyli ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı
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