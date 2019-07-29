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29.07.2019 - 08:09| NAMIK DURUKAN - Ankara

32 bin DAEŞ’li aile Irak yolcusu

DAEŞ’in Suriye’de varlığına son verilmesinin ardından El Hol kampına taşınan aileleri almaları için yapılan çağrıya bir çok ülke yanıt vermezken Irak yönetimi, vatandaşı olan çok sayıda terör örgütü üyesinin yanı sıra ailelerini de almak için harekete geçti.

32 bin DAEŞ’li aile Irak yolcusu

Iraklı sivil toplum kuruluşu yetkilisi Hişam el Haşmavi, 32 bin ailenin Irak’a gönderilmesi için hazırlık yapıldığını ve Musul’un güneyinde bunun için 4 çadır kent kurulmaya başlandığını açıkladı. El Hol kampından Irak’a taşınacak DAEŞ’lilerin ailelerinin yüzde 85’inin kadın ve çocuklardan oluşacağı açıklandı.

14 bini hapiste

Bağhoz’dan çıkarılması ile son toprak parçasını da kaybederek Suriye’deki hakimiyetine son verilen DAEŞ tamamen yer altına çekilirken, kadın ve çocuklardan oluşan ve sayıları 80 bin olduğu bildirilen aileler bir diğer terör örgütü DSG/YPG’nin denetiminde bulunan Haseki’ye bağlı El Hol kampına gönderildi. Bölgede yaklaşık 14 bin DAEŞ’li, çeşitli hapishanelerde tutulurken, ailelerin gönderilmesi için vatandaşı oldukları bir çok ülkeye yapılan çağrılardan sonuç alınamadı.

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