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22.11.2019 - 12:27 | | DHA

35 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu!

Orduâ€™nun GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan hafif ticari araÃ§, aÄŸaca takÄ±lÄ±p, 35 metrelik uÃ§urumun kenarÄ±nda asÄ±lÄ± kaldÄ±.Â

35 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu!

Kaza, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde, GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esi Ã‡atalarmut mevkisinde meydana geldi. A.T. yÃ¶netimindeki 52 ED 567 plakalÄ± hafi ticari araÃ§, kontrolden Ã§Ä±karak, uÃ§uruma yÃ¶neldi.

AraÃ§, yol kenarÄ±ndaki aÄŸaca takÄ±larak, 35 metrelik uÃ§urumun kenarÄ±nda asÄ±lÄ± kaldÄ±. Yara almayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ A.T. kendi imkanlarÄ±yla araÃ§tan Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±. AraÃ§ ise ihbar Ã¼zerine gelen Ã§ekici ile bulunduÄŸu yerden kurtarÄ±ldÄ±.

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35 metrelik uÃ§uruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

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