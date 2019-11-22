35 metrelik uÃ§uruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Kaza, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde, GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esi Ã‡atalarmut mevkisinde meydana geldi. A.T. yÃ¶netimindeki 52 ED 567 plakalÄ± hafi ticari araÃ§, kontrolden Ã§Ä±karak, uÃ§uruma yÃ¶neldi.

AraÃ§, yol kenarÄ±ndaki aÄŸaca takÄ±larak, 35 metrelik uÃ§urumun kenarÄ±nda asÄ±lÄ± kaldÄ±. Yara almayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ A.T. kendi imkanlarÄ±yla araÃ§tan Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±. AraÃ§ ise ihbar Ã¼zerine gelen Ã§ekici ile bulunduÄŸu yerden kurtarÄ±ldÄ±.

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