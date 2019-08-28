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28.08.2019 - 07:50| l ANKARA Milliyet

350 bin liralık kunduz ve tilki postu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı’nda 350 bin lira değerinde 128 kunduz ve tilki postu ele geçirildi.

350 bin liralık kunduz ve tilki postu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir yolcunun Esenboğa Havalimanı’na çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin ihbar üzerine, bilgi sistemleri üzerinden araştırma başlatıldı. Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı’na iner inmez, ihbarda belirtilen yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı. Yolcuya ait iki bavulda 68 kunduz ve 60 tilki postu olmak üzere toplam 128 hayvan postu ele geçirildi. Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 350 bin lira olduğu belirtildi. 

 

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