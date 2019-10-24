355 cezaevinde 282 bin mahkûm var

Adalet Bakanlığı, TBMM’ye gönderdiği raporda 1 Eylül itibarıyla 456 bin 157 kişinin denetimli serbestlik altında bulunduğunu açıkladı. Bakanlık cezaevlerindeki personel ihtiyacının karşılanması için 2019 sonuna kadar 7 bin 219 kişi, 2020’de ise 8 bin personel almayı hedefliyor.

TBMM’ye gönderilen Adalet Bakanlığı 2020 bütçe raporuna göre, kurumun 2020 bütçesi 19 milyar 751 milyon 360 bin TL olarak öngörüldü. 2019 bütçesi ise 18 milyar 35 milyon 989 bin TL olarak belirlenmişti. Bütçe raporunda şu tespit ve talepler yer aldı:

- Cezaevlerinde Ağustos 2019 itibarıyla 282 bin 703 hükümlü ve tutuklu bulunmakta, 66 bin 847 personel de görev yapmaktadır. 59 bin 216 memur kadrosundan 44 bin 615’i dolu. Ayrıca 21 bin 979 sözleşmeli personel bulunmakta.

15 bin kişi alınacak

- Cezaevlerinin ihtiyacına yönelik olarak 2019 yılı sonuna kadar 7 bin 214, 2020 içerisinde ise 8 bin personel alımı gerçekleştirilecek.

- Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık ve psiko-sosyal yardım hizmetleri, ceza infaz kurumlarında görevli 8 cezaevi tabibi, 65 diş hekimi, 805 psikolog, 393 sosyolog, 286 sosyal çalışmacı ve 446 sağlık memurundan oluşan personel tarafından yerine getirilmektedir.

- Cezaevlerinde okuma yazma bilmeyenlere eğitim vermesi için 620 öğretmen görev yapmakta. 27 başkontrolör ve kontrolörler tarafından cezaevleri periyodik olarak denetlenmekte. Yetiştirilmek üzere alınan 12 kontrolörle bu sayı 39’a çıkacak.

- Hükümlü ve tutukluları iaşe bedeli 8,5 TL verilmektedir. Çocuk hükümlü ve tutuklular annesinin yanında kalan çocuklar ve hamile kadınların iaşe miktarı 12 TL’dir.

Oda sistemine geçiliyor

- Çalışmalar sonucu, koğuş sistemine dayalı cezaevlerinden oda sistemine geçiş başlatıldı. Yeni inşa edilen ceza infaz kurumları oda sisteme göre yapılmaktadır. Cezaevlerindeki en önemli sorunun çözümünde en büyük aşama koğuş sisteminin terk edilerek oda sistemine dönüşümdür. Çağdaş ve uluslararası standartlara uygun modern 28 kapalı ve açık cezaevi kurumu 2019 içinde, 2020’de ise 61 ceza infaz kurumu faaliyete geçecek. Cezaevi yapımı dahil cezaevlerinin tüm giderleri için 1 milyar 630 milyon 800 bin TL ödenek talep edildi.

- Küçük cezaevleri kapatılarak ceza infaz kurumu sayısı 2019 itibarıyla 355 olmuştur.

Denetimli serbestlikte artış

Denetimli serbestlik merkezi 140 yerde teşkilatlanmıştır. Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamındaki yükümlü sayısı son dönemde ciddi bir artış göstermiştir. Denetimli serbestlik altındaki kişi sayısı 456 bin 157’ye ulaşmıştır. Şu an itibarıyla 456 bin 157 yükümlünün iyileştirme, denetim ve takip çalışmaları toplam 4 bin 938 personel tarafından yürütülmektedir. Yükümlüler, müdürlüklerde bulunan denetim ekiplerince, motorize araçlar ve elektronik izleme araçları ile denetim altına alınmaktadır.