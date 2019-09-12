12.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
355 metre yılan derisi ile yakalandı
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Suudi Arabistan Havayollarına ait uçakla İstanbul’a geleceği belirlenen Endonezya uyruklu yolcu “Hava Takip Sistemi” üzerinden gözetim altına alındı.
Ticaret Bakanlığından açıklamaya göre; Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurulan şüphelinin valizlerinde farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu 355 metre olan 93 adet işlenmiş yılan derisi ele geçirildi. “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” kapsamında ticareti yasak olan, 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin gümrüklenmiş değerinin 320 bin lira olduğu belirlendi. l
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.