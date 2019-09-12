355 metre yılan derisi ile yakalandı

Ticaret Bakanlığından açıklamaya göre; Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurulan şüphelinin valizlerinde farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu 355 metre olan 93 adet işlenmiş yılan derisi ele geçirildi. “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” kapsamında ticareti yasak olan, 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin gümrüklenmiş değerinin 320 bin lira olduğu belirlendi. l