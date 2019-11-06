360 milyon tıka ulaştı! Tartışma başladı...

'Erik dalı gevrektir' deyip düğün ve eğlencelerin vazgeçilmez şarkısına imza atan Ömer Faruk Bostan'ın yapımcısıyla arası bozuldu.

Zamanında parçanın tüm haklarını yapımcısına devreden Bostan, şarkı Youtube'da 360 milyon kez izlenince hakkını arama derdine düştü.

İkili arasındaki husumet büyüdü ve mahkemeye taşındı.

Şöhret olunca...

Sabah'tan Hakan Uç'un yazısına göre yapımcı, bırakın şarkıdan pay vermeyi, Bostan'ın Erik Dalı'nı söylemesini bile yasaklattı. Bir sanatçının kendisiyle özdeşleşen şarkıyı söylemesini engellemek biraz ağır olmuş.

Ama Bostan'ın da yolun başında kabul ettiği şartlara, meşhur olduktan sonra itiraz etmeye hakkı yok.