3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Meclis'e geliyor mu?

3600 ek gösterge uzun süredir kamuoyunun gündeminde... Binlerce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi 3600 ek göstergenin bir an evvel çıkmasını istiyor. Hemen hemen her gün yinelenen soru ise "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?" şeklinde...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 ek göstergeye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlemeye ilişkin Ak Parti'nin yaklaşımının pozitif olduğunu 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların devam ettiği. Polis, Hemşire, Din Görevlisi ve Öğretmenleri kapsayacak çalışmanın bu süreçte bir ekonomi takvimine yerleştirilmesi gerektiği ifadesinde bulundu. Meslekler arası dengeler ve ekonomik durum göz önünde bulundurularak bütünsel bir çalışma yürütüldüğünü zamanlamasının ise Bakan tarafından açıklanacağı bu konuda karar verilmiştir. Cumhurbaşkanımız kararını vermiştir. Pozitif yaklaşımımız devam etmektedir açıklamalarında bulundu.