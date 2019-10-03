3600 ek gösterge son durum! Ek gösterge kimleri kapsıyor?

Ek göstergede son durum nedir? Ek göstergelerin yükselmesiyle, düzenleme kapsamındaki memurların ikramiyelerinin en az 20 bin lira civarında artması, maaşların da kıdeme göre yükselmesi bekleniyor.

TBMM’nin Ek gösterge düzenlemesi ile yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi için maaş ve ikramiyelerde önemli artış bekleniyor. Es gösterge beklentisi nedeniyle pek çok memurun emeklilik başvurusunu beklettiği belirtiliyor.

EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeyle şu anki hali itibarıyla öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi talep ediliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artacak.

DUL VE YETİMLER EK GÖSTERGEYE DAHİL Mİ?

Dul ve yetim maaşı alanlar da, 3600 ek gösterge çalışmalarını izliyor. Yasa çıktıktan sonra göstergesi yükselen memurluklardan emekli olanların yakınlarında da maaş artışı beklentisi var. Kanunda, konuyla ilgili, “5434 sayılı Kanun’a göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır” ifadesi yer alıyor.