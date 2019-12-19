3600 ek göstergede son durum! 3600 ek gösterge ne demek?

3600 EK GÖSTERGE NE DEMEK?

Devlet memurlarının maaşları ve emekli ikramiyelerinde uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik oluyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Hükümet, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesiyle ilgili pozitif bir yaklaşım içinde olduğunu geçen ay açıklamıştı. Şimdi bu konuda yeni bir adım atılıyor. Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK), hükümet, memur konfederasyonları ve yetkili sendikaların temsilcilerinin katımıyla bugün toplanacak. KPDK’de ‘gündem sözleşmeliye kadro’ ve ‘3600 ek gösterge’.

Ankara’da yapılacak KPDK toplantısında kamuda sözleşmeli personelin (4/B) durumunu masaya taşıyacaklarını vurgulayan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Sözleşmeli personelin, görevde yükselememe ve tayin olamama gibi birçok sorunu var. 310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü, kadroya geçirilmelerinden geçiyor. Sözleşmelilere kadro talebimizi KPDK’ye taşıyacağız ve işin takipçisi olacağız” dedi.

Masaya taşıyacakları diğer bir gündem maddesinin 3600 ek gösterge olacağını belirten Bayram Tonbul, hükümetten 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesini ve bir an evvel hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

Ortalama devlet memuru maaşı 4.500 lira olarak düşünüldüğünde, kamu görevlilerinin 8’inci aydan itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girdiğine dikkati çeken Tonbul, maaşlardaki kayıpların önüne geçilebilmesi için Gelir Vergisi’nin yüzde 15’ini aşan kısmını devletin karşılaması gerektiğini belirtti.

Toplu sözleşmede alınan ama uygulanmayan kararları da KPDK’ye taşıyacaklarını belirten Tonbul, “Maalesef devlette bu kararları takip eden bir birim yok. Devlet Personel Başkanlığı’nın kapanmasıyla sorunun boyutu daha da artacak. Memur sözleşmelerinin takibiyle ilgili kamuda birimler kurulmalı” diye konuştu.

EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeyle şu anki hali itibarıyla öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi talep ediliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artacak.

DUL VE YETİMLER EK GÖSTERGEYE DAHİL Mİ?

Dul ve yetim maaşı alanlar da, 3600 ek gösterge çalışmalarını izliyor. Yasa çıktıktan sonra göstergesi yükselen memurluklardan emekli olanların yakınlarında da maaş artışı beklentisi var. Kanunda, konuyla ilgili, “5434 sayılı Kanun’a göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır” ifadesi yer alıyor.