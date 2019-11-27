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27.11.2019 - 10:10 | | DHA

37 ilde 210 suça karışmıştı! 5 yıl boyunca yüzünü saklamış

Türkiye’nin 37 ilinde 210 'dolandırıcılık' suçundan aranırken, Bayrampaşa Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Abdurrahim Latifoğlu'nun (64) elde edilen görüntülerinde, şüphelinin 5 yıl boyunca güvenlik kameraları olan yerlerde yüzünü gizleyerek, dolaştığı ortaya çıktı.

37 ilde 210 suça karışmıştı! 5 yıl boyunca yüzünü saklamış

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park Polisleri, 15 gün süren çalışmaları sonunda, 37 ilde 210 dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdurrahim Latifoğlu'nu yakalayarak, gözaltına aldı.

Başta İstanbul olmak üzere İskenderun, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Çanakkale, Konya, Isparta, Sivas, Elazığ, Afyon, Erzincan'ın da aralarında olduğu illerde çok sayıda mağduru dolandırdığı belirlenen Latifoğlu'nun 5 yılda, dış görünüşünü değiştirerek kaçtığı belirlendi.

15 ADRESİ ÇIKTI

Bayrampaşa Mobil Park Polisi, yakalamayı başardığı şüphelinin adres olarak 15 ayrı yeri beyan ettiğini, 5 yıl boyunca güvenlik kameraları bulunan yerlerden geçerken yüzünü sakladığını ve kendisini durdurup kimlik soran polis ya da jandarma ekiplerine, kimliğinin yanında olmadığını söylediği, yaşından dolayı inandırmayı başardığını tespit etti.

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