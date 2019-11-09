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09.11.2019 - 18:46 | | DHA

39 ilçede saat 17.00'de başladı! Didik didik arandılar

Türkiye geneli "Türkiye Güven Huzur-6" asayiş denetimleri kapsamında İstanbul'da denetim yapıldı.

39 ilçede saat 17.00'de başladı! Didik didik arandılar

"Türkiye Güven Huzur-6" denetimleri kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalarda denetimler yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimler, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 17.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği asayiş denetimlerinde şüpheli araçlar durdurularak, didik didik arandı.

39 ilçede saat 17.00de başladı Didik didik arandılar

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Arama noktalarından birisi de Ümraniye Balkan Caddesi oldu. Buradaki, denetimlerde durdurulan bir otomobilin sürücüsünde 108 promil alkol çıktı. Hakkında işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki denetime katılan narkotik köpeği bazı araçlarda arama yaptı. Cadde üzerinde durdurulan bazı araçların sürücüleri ve yolcuların üst araması yapılıp, GBT kontrolünden geçirildi. 

39 ilçede saat 17.00de başladı Didik didik arandılar

 

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