39 yıldır kayıp oğlunu arıyordu! Hayatını kaybetti

Hayrettin Eren hakkında 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ardından arama kararı çıkarıldı. 21 Kasım 1980 tarihinde babasına ait otomobille evden ayrılan Eren, arkadaşı Ahmet Öztürk ile buluşmak üzere Saraçhane Haşim İşcan Geçidi’ne gitti. Orada arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne giden anne Elmas Eren’e “Gözaltında böyle biri yok” cevabı verildi.

Tüm resmi makamlara başvuran Eren ailesine “Hayrettin Eren isimli şahıs gözaltına alınmamıştır, hâlâ aranıyor” cevabı verildi. Zaman aşımı kararlarıyla kapatılmak istenen dava dosyası, tüm 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Gözaltında kaybedilen oğlu Hayrettin Eren için 39 yıldır adalet arayan Elmas Eren, önceki gün evinde hayatını kaybetti. Eren’in, cenazesi dün Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘Yüreğimiz yanıyor’

DİSK Basın-İş Genel Başkanı gazeteci Faruk Eren, annesi Elmas Eren’in vefatının ardından şunları söyledi: “Demokrasi tarihinin en acılı insanlarından biriydi. Gözaltındaki kayıplara ilk mücadeleyi başlatanlardan biriydi. Acımız çok büyük, yüreğimiz yanıyor. Ülke demokrasi mücadelesini veren bir annesini kaybetti.”

‘Mezarını istiyorum

’Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011’de Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde Cumartesi Anneleri’ni kabul etmişti. O görüşmede Elmas Eren Erdoğan’a, “Oğlumun tek bir kemiğine bile razıyım. Oğlumun mezarını istiyorum” demişti.