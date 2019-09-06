4.3 milyon öğrenci uyum programında

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarına yapılan uyum programı bu yıl iki gün şeklinde uygulanıyor. Bu kapsamda uygulama “öğrenmeye uyum” şeklinde tüm eğitim öğretim yılına yayılacak. Bu yıldan itibaren okula uyum sadece yeni başlayacak çocukları değil, nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de kapsayacak organizasyonlar şeklinde dünden itibaren uygulanmaya başlandı.



Bakanlık tarafından uyum sürecinde başarı için, öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu merkeze alındı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce, örnek etkinlik ve uygulamaların yer aldığı kılavuzlar tüm okullara ulaştırıldı. Uyum eğitimleri, her kademe için eğlenceli oyunlarla başlayacak. Bu kapsamda, anaokullarında ailelerin de tanışmaları amacıyla velilerin dahil edildiği, “Annem Babam Çocuk Olmuş” etkinliği düzenlenecek. “Yolunu Şaşıran Kukla” oyunu ile çocukların eğlenirken okullarının birimlerini tanımaları sağlanacak. İlkokul birinci sınıf öğrencileri, öğretmen ve arkadaşlarıyla, “Adım Çuf Çuf” oyununda şarkılar söyleyerek tanışacak. Liselerdeki gençler için “müzikli balonlar” hazırlanacak ve “Ne Yapacağımı Biliyorum” etkinlikleri düzenlenecek.



Esnek uygulama



Program, çocukların bireysel farklılıkları, okul ve çevre koşulları dikkate alınarak okul yönetimi veya öğretmenlerin esnek uygulamalar yapmasına imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.



Ortaöğretime Uyum Programı, “veli ve öğrencinin bilgilendirilmesi”, “öğrencilere uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması”, “akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi”, “koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması” olmak üzere dört temel alandan oluşturuldu.

Okula yeni başlayacak bir çocuğun duygu ve düşüncelerinin neler olabileceğinin sıralandığı kılavuzda, ailelerin ilk gün çocuğuna eşlik etmesi, öğretmenlerle tanışıp okulu tanıması önerildi.



Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklar için ayrı ayrı hazırlanan kılavuzda, öğrencilerin birbirlerini ve okuldaki birimleri tanımaları, kendilerini ifade edebilmeleri, okul kurallarını öğrenmeleri, görecekleri dersler hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik örnek programa yer verildi. l