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04.12.2019 - 15:11 |

4 Aralık 2019'da Bekçilik mülakat sonuçları açıklanacak mı?

4 Aralık 2019'da Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları açıklanacak mı? Son zamanlarda merakla beklenen bekçilik sonuçları için heyecan artıyor. Günden güne arama hacmi artan bekçilik sözlü sınav sonuçları için tarih verildi mi? Bekçilik mülakat sonuçları bugün açıklanır mı?

4 Aralık 2019'da Bekçilik mülakat sonuçları açıklanacak mı?

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlendirilen bekçilerin alım süreci devam ediyor. 2019 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bekçilik yazılı sınavında başarılı olup, mülakatlara katılmaya hak kazananların girdiği bekçilik mülakat sonuçları için heyecan günden güne artıyor. Fakat bekçilik sonuçlarına dair henüz bir duyuru yayımlanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alımları ile ilgili herhangi bir duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları açıklandığında bekçi adayları, e-devlet sistemi üzerinden mülakat sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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