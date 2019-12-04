4 Aralık 2019'da Bekçilik mülakat sonuçları açıklanacak mı?

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlendirilen bekçilerin alım süreci devam ediyor. 2019 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bekçilik yazılı sınavında başarılı olup, mülakatlara katılmaya hak kazananların girdiği bekçilik mülakat sonuçları için heyecan günden güne artıyor. Fakat bekçilik sonuçlarına dair henüz bir duyuru yayımlanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alımları ile ilgili herhangi bir duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları açıklandığında bekçi adayları, e-devlet sistemi üzerinden mülakat sonuçlarına erişim sağlayabilecek.