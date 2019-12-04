4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları, sözleri ve şiirleri!

Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü! Yeraltı zenginlikleri bakımından oldukça rezervi yüksek madenlere sahip olan ülkemizde yerin altındaki zenginlikler emektar işçilerimiz, abilerimiz ve babalarımız sayesinde yerin üzerine çıkıyor. Bugüne kadar birçok ilimizde meydana gelen maden facilarında hayatını kaybeden tüm madencilerimizin bu özel gününü kutluyor hala hayatını madenlerden kazanan emekçi kardeşlerimizinde bu özel gününü kutluyoruz. İşte 4 Aralık Dünya Madenciler Gününe özel en güzel mesajlar, sözler ve şiirler...

MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

“Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası”

Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun..

O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.

Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun

Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!

Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.

Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…

Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun..

Karanlık yerlerde çalışarak aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışan, davranışları ile örnek olarak bizleri aydınlatan

Bindikleri toplu taşıma aracında koltuklar kirlenmesin diye oturmayan madenciler.4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nüz kutlu olsun güzel insanlar.

Ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık. Aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki açlık kesin.

Asıl yanan bizdik siz kömür sandınız.

Söz bulunmaz bu elemi yazmaya hepsi muhtaç kara kömür kazmaya. (Ekrem Kaftan)

MADENCİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Kömür

Yine bir kömür

kütürdedi sobada

kayıp bir madencinin

kalbi rast geldi

atıverdi sıcak odada

Sunay Akın

Sen aziz şehrim

Uykusuz yaşadığımı bilmelisin

Bütün işçilerin

Saçak altında uyuduğu bir saatte

Ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan

Sen aziz şehrim

Ellerim gözlerim kadar benimsin.

Rüştü Onur

Kara Mezar

Ellerin karıştı kara kara.

Umudun, elinde bir kazma dudağında sigara.

Gün görmedin hiç.

Güneşi sevmedin!

Bu yokluğundan numara.

Ölmedin girdin toprağın altında ki mezara.

Ellerinin akı kara.

Alnının teri kara.

Talihin adı kara.

Aldı seni kömür denen mücevher.

Aldı hayattan.

Koydu kara mezara.

Ümit Alphan