4 arkadaşını yakarak öldürmüştü! 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Beyoğlu Jurnal Sokak’ta bulunan Temel Apartmanı’nın 3 nolu dairesinde sekiz arkadaş arasında dairenin temizliği yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonunda olay günü olan 3 Mart’ta ev arkadaşları uyuduğu sırada eve gelen Özkan Elmas yaptığı plan gereği evi ateşe vererek yaktı. Yangının büyümesi üzerine Özkan evden kaçarken, yangın sırasında uyumakta olan Yunus Akyüz (20), Murat Kayacan (17), Muhammet Gür (23) ve Ersin Büker (25) yanarak can verdi. Ender Güncü ve Ramazan Cingözce ise yaralandı. Olaydan sonra amcası tarafından Hatay’a kaçırılan Özkan Elmas yakalanarak tutuklandı.



“BANA EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM”

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Özkan Elmas ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayacağını söyleyen mahkeme sanık Elmas’a son sözünü sordu. Elmas son sözünde, “Kasten yapmadım bu olayı. Arkadaşlarımla aramda bir husumet yoktu. Buraya geldiğimde kendimi savunmak için konuşmayacaktım. Ama müşteki avukatları söylediğinin aksine ben bir plan yamadım, olayı tasarlamadım. Arkadaşlarımın ailelerine saygımdan dolayı konuşmak istemedim. 4 arkadaşımı kaybettim. Ben de bana en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Arkadaşlarıma zarar vereceğimi bilseydim o gün böyle bir şey yapmazdım. Malıma zarar verildiği için yaptım” dedi.

“SEN CANİSİN OĞLUM”

Elmas’ın son sözlerini söylemesinin ardından ölen 17 yaşındaki Murat Kayacan’ın halası, “Sen canisin oğlum, sen 4 kişiyi öldürdün. Canımızı yaktın sen” dedi.

4 KEZ AĞIR MÜEBBET VE 40 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme sanık Özkan Elmas’ı 4 kişiye karşı “kasten öldürme” suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme sanık Elmas’ı 2 kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme”, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçlarından da 40 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Elmas’a herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.