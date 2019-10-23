4 arkadaşını yakarak öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Beyoğlu Jurnal Sokak’ta bulunan Temel Apartmanı’nın 3 nolu dairesinde sekiz arkadaş arasında dairenin temizliği yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonunda olay günü olan 3 Mart’ta ev arkadaşları uyuduğu sırada eve gelen Özkan Elmas yaptığı plan gereği evi ateşe vererek yaktı. Yangının büyümesi üzerine Özkan evden kaçarken, yangın sırasında uyumakta olan Yunus Akyüz (20), Murat Kayacan (17), Muhammet Gür (23) ve Ersin Büker (25) yanarak can verdi. Ender Güncü ve Ramazan Cingözce ise yaralandı. Olaydan sonra amcası tarafından Hatay’a kaçırılan Özkan Elmas yakalanarak tutuklandı.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Özkan Elmas ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı Özkan Elmas hakkında, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “mala zarar verme” suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 2 aydan 49 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Mahkeme sanık Özkan Elmas’ın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olaydan sonra yeğenini Hatay’a kaçıran sanık Yusuf Elmas hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.