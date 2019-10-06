4 ayda 158 bin metreküp atık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın desteğiyle 10 Haziran’da başlayan “Sıfır Atık Mavi Hareketi” çerçevesinde Deniz Çöpleri Genelgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlandı. Genelge ile deniz çöplerinin kaynağında engellenmesi, azaltılması, toplanması ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması hedeflendi.



Çalışma kapsamda, kıyı illerinde deniz çöplerinin durumu tespit edildi. Deniz çöplerinin yoğun olarak görüldüğü alanlar ile kaynaklar belirlendi. “Sıfır Atık Mavi Hareketi” projesinde kamu spotları, sosyal medya çalışmaları yanında belediyeler ve STK’ler ile bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken bu faaliyetler çerçevesinde denizde temizlik çalışmalarında artış gözlendiği kaydedildi.



30 bin kişiye eğitim



30 bin 145 kişiye eğitim verilirken, Türkiye’nin önde gelen 760 kuruluşu “Sıfır Atık Mavi Sözü” vererek denizlerin kirlenmesinin engellenmesi için çalışma yapacağını da taahhüt etti. Türkiye Sualtı Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşları Sıfır Atık Mavi Hareketi’ne destek verdi ve deniz çöpü toplama etkinlikleri ile kampanyayı destekledi.



Sıfır Atık Mavi Hareketi ile birlikte başlatılan deniz çöpleri temizliği kapsamında bugüne kadar toplam 158 bin metreküp atık toplandı. Verilere göre, en fazla atık toplayan iller İstanbul, Antalya, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Trabzon oldu.



2020 yılında Sıfır Atık Mavi Hareketi eylem planı çerçevesinde ele alınacak şöyle:



Şehir hatları iskelelerinde, marinalarda, feribot yanaşma yerlerinde, yolcu vapurlarında, gezi teknelerinde, plajlarda, otellerde ve okullarda eğitici faaliyetler düzenlenecek.

Balıkçıların deniz çöpleri temizliği çalışmalarına dahil edilmesi sağlanacak.



Sahillere yüzde 24 oranı ile en fazla atılan atıklar arasında sigara izmaritleri geliyor. Bu nedenle sigara izmaritlerinden kaynaklanan deniz çöplerinin engellenmesi amacıyla plajlarda çalışmalar yapılacak.



Bir sahil kesimi, pilot Sıfır Atık Mavi alanı ilan edilerek çalışmalar yapılacak. Plastik kullanımı olmayan Sıfır Atık Mavi Plajları oluşturulacak.



Deniz kıyısındaki otellerde, marinalarda ve limanlarda Sıfır Atık Sistemi’ne geçilecek ve denize kıyısı olan işletmelere Sıfır Atık Mavi Belgesi verilecek.





